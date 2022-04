Naar Schiphol? Bereid je voor op grote drukte en annuleringen door personeelstekort

Duitsland krijgt Nederlands themapark: ‘Duitsers zijn gek op Holland, lopen warm voor alles met klompen’

Binnenkort hoeven Duitsers niet meer de grens over om Hollands schoon te bewonderen. Ten noordoosten van Berlijn verrijst een themapark dat helemaal in het teken staat van Nederland. ,,Dompel je onder in wereld van molens, tulpen en klompen.”

