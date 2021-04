Nederlandse pensionhoudster in York: ‘Mijn wereld staat op instorten’

Naar het ‘buitenland’ in eigen land kan gewoon: bezoek het Vaticaan bij Dreumel, Moskou in Kekerdom en Borneo in Mill

Het is in één dag best te doen: het Vaticaan, Marokko, Moskou en Borneo. Kwestie van een beetje doorrijden en overal niet te lang blijven plakken. Kan ook makkelijk: is allemaal niet zo veel te beleven verder.