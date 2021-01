Nederlandse sneltesteis luchtvaart blijkt in strijd met mondiale regels

Nick (57) over zijn energiere­ke­ning: ‘Ik heb er inmiddels een sport van gemaakt’

25 januari Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Nick de Graaf (57) uit Alphen aan den Rijn.