Nieuwe achtbaan Toverland gaat 94 km/u en drie keer over de kop

Dat smaakt naar wijn Oogsttijd! Dit zijn de leukste Franse wijnplaatsjes

22 september Een jaar lang luieren ze in de zon. Tot de boel in het najaar ontwaakt voor de oogst. De wijngaarden, wegen, dorpen en steden ruiken dan naar vers geplukte druiven. Dit zijn de leukste wijnstadjes om je onder te dompelen in de opgewekte sfeer.