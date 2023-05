NS neemt maatregelen tegen drukte buitenlandse treinen, reizigers woedend

Indebuurt Groningen Met deze nieuwe nachttrein reis je van Groningen naar Berlijn met één keer overstap­pen

We beginnen 2023 met geweldig nieuws voor de stedentrippers. Vanaf mei gaat er een gloednieuwe nachttrein rijden tussen Brussel en Berlijn. De route van The Good Night Train gaat via Nederland en vanuit Groningen hoef je maar één keer over te stappen.