Ondanks corona reizen Robert en Denise in hun camper door Europa: ‘Nu is iedereen beetje jaloers’

Over Nederland gesproken, jullie zijn volledig op elkaar aangewezen. Hebben jullie nog een tip voor quarantainekoppels die elkaar inmiddels wel achter het behang kunnen plakken?

Denise: ‘Alles meteen uitpraten! Dat doen wij altijd want ja, wij kunnen nergens heen als er een keer onenigheid ontstaat.’ Robert: ‘En hou vast aan de dingen die je wél kunt doen, als je wel samen buiten een wandeling kunt maken, doe dat. Denise: ‘Maar misschien hebben wij ook wel makkelijk praten, zonder zoommeetings waarbij we door elkaar heen praten of schreeuwende kinderen op de achtergrond.’



Waar leven jullie van?

Denise: ‘Momenteel werken we niet en leven we van de overwaarde van het huis en ons spaargeld. Ik sta wel ingeschreven bij de KvK en zou op afstand kunnen werken, maar heb daar nog geen behoefte aan. Wel willen we in de toekomst kijken of we vrijwilligerswerk kunnen doen. Online kun je daar best veel initiatieven voor vinden. Het gaat dan vaak om klusjes in ruil voor kost en inwoning. Op die manier hou je de kosten van levensonderhoud zo laag mogelijk. Dat is ook iets waar wij het onderling over hebben, hoe kunnen we deze levensstijl zo lang mogelijk volhouden? Doordat we al maanden heel minimalistisch leven, zijn we er ook achter gekomen dat het met heel weinig kan. Je gaat heel zorgvuldig om met bijvoorbeeld water, komt erachter dat een douche ook in vijf minuten kan en restjes eten gooi je niet zomaar weg. Het idee van meer, meer, meer kennen wij niet. Bij ons is het juist minder, minder, minder. Robert: ‘Het scheelt dat we een kleine bus hebben, we kunnen helemaal niet zoveel troep inslaan.’



Jullie zochten naar een gevoel van complete vrijheid, is dat het mooiste wat deze reis jullie tot nu toe heeft gebracht?

Robert: ‘Zeker, deze reis is heel anders dan onze vorige reizen. Het idee dat je in alle vrijheid met je camper op een mooie plek kan staan is zo anders en zoveel meer waard dan het gevoel alweer met de volgende bestemming bezig te zijn. Maar het belangrijkste is een stukje bezinning. Wij zijn gaan nadenken over de vraag hoe we de rest van ons leven willen invullen. Wil ik een leven dat in het teken staat van werk, of wil ik doen wat ik leuk vind? Welke stappen moeten we volgen om deze manier van leven voort te zetten? Ga ik straks op zoek naar werk dat ik op afstand kan blijven doen? Wij hebben gemerkt dat er heel veel mogelijk is als je zonder de vastigheden van het ‘normale’ leven wilt leven. En dat wordt alleen maar makkelijker met de digitalisering. In die zin biedt corona ook perspectief: thuiswerken, of in ons geval de mogelijkheid om op afstand te werken is alleen maar makkelijker geworden. Je hebt overal internet en bent dus veel minder gebonden aan één plek.’ Denise: ‘Onze vorige reis voelde toch een beetje als het afwerken van een checklist, onze dagen zaten vol. Nu weten we niet wat we de volgende dag gaan doen, vaak niet eens waar we slapen. Dat is heerlijk. Ik ben overtuigd dat de bus een prominente rol in ons leven blijft spelen, ook in de toekomst als we straks kinderen hebben.’



Veel mensen dromen misschien wel van eenzelfde stap. Wat is jullie tip?

Robert: ‘Kijk of je je leven nu al een beetje naar deze levensstijl kunt inrichten. Probeer erachter te komen of het iets voor je is. Ik heb ook vrienden die er niet aan moeten denken op deze manier te leven.’ Denise: ‘En bouw het op. Wij zijn ook niet over een nacht ijs gegaan. Van iedere reis die wij hebben gemaakt hebben we wat geleerd. Ga eerst eens een half jaar weg en kijk of dat bevalt. Je bent toch 24/7 op elkaar aangewezen, daar moet je wel aan wennen. Maar als het een droom is, of als je alleen al met de gedachte speelt, doe het! Deze reis brengt ons zoveel, we leiden nu een heel gelukkig leven.’



Tot slot, wat wordt de volgende bestemming?

Denise: ‘Zo lang de maatregelen het toelaten willen we nog wel een tijd in Spanje blijven, het weer is hier heerlijk.’