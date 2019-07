Ontmoetingen in de Flixbus: 'In Zuid-Korea zijn we 21 jaar. Hier 19'

Niets op busstation Most SNP wijst erop dat hier over een kwartiertje de Flixbus naar Wenen gaat aanmeren. We staan in het centrum van Bratislava, de charmante maar toch wat saaie hoofdstad van Slowakije. Aan onze voeten ligt de binnenstad met zijn kerken en kastelen, boven ons beklimt het stadsverkeer een van de bruggen over de Donau.



Signalen dat onze bus er bijna is, zijn er niet. Geen dienstregeling aan de muur, geen bordje om aan te geven bij welke halte de wachtenden hun koffers kunnen neerzetten. Bussen zijn er genoeg, in allerlei kleuren. Kijk daar, een bus naar Wenen. ,,No Flixbus‘’, zegt de chauffeur. Het is 9.25 uur, over vijf minuutjes zou onze bus moeten vertrekken.