Ook Malediven willen toeristen lokken met vaccins

De Malediven willen weer toeristen trekken en zijn bereid daar vaccins voor in te zetten als lokaas. Wie op ‘ vaxication’ wil naar het paradijs op aarde moet nog wel even geduld hebben.

Vóór de pandemie kreeg de exotische eilandengroep in de Indische Oceaan gemiddeld 1,7 miljoen toeristen op bezoek. Vorig jaar viel dat aantal terug naar 555.000, wat toch meer dan verwacht was. Maar minister van Toerisme, Abdulla Mausoom, wil dat getal graag opkrikken.

Mausoom noemt zijn plan het 3V-initiatief. Dat staat voor visite, vaccinatie, vakantie. Twee prikjes wil Mausoom de toeristen aanbieden, in de hoop dat ze meteen enkele weken op de eilanden zullen verblijven. Het is niet duidelijk of toeristen al dan niet voor die vaccins moeten betalen.

De zogenaamde ‘vaxication’ op de Malediven is niet meteen mogelijk. Eerst moet de gehele bevolking volledig gevaccineerd zijn. Het gaat om iets minder dan 550.000 inwoners. Op dit moment heeft 53 procent van de bevolking een eerste inenting gehad.

Veilig

Toerisme is goed voor maar liefst 28 procent van het bruto binnenlands product (BBP) van de Malediven, wat één van de hoogste percentages ter wereld is. Dat blijkt uit cijfers van de Michigan State University. De eilandengroep hield de afgelopen maanden nog relatief goed stand, ondanks de coronapandemie. Dat heeft te maken met het feit dat toeristen kunnen worden verspreid over de verschillende eilanden, waardoor maatregelen als social distancing beter kunnen worden nageleefd.

Het land wordt gepromoot als veilig tijdens deze pandemie. De overheid denkt ook aan het uitbreiden van het visum naar één jaar voor wie naar de eilandengroep wil verkassen om van daaruit thuis te werken.

Eerste landen

Minister Mausoom hoopt dat de vaccinatiecampagne in zijn land opnieuw meer toeristen zal aantrekken. De vraag is of de Malediven wel genoeg vaccins zullen krijgen. Volgens Mausoom is dat geen probleem omdat de bevolking relatief klein is. De Malediven halen hun vaccins uit India, China en het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Momenteel wordt ook een levering uit Singapore verwacht.

Minstens 500 vakantieresorts op de Malediven zijn open voor internationale reizigers, al blijft hoofdstad Malé vooralsnog dicht. Het land sloot eind maart vorig jaar de grenzen, maar in juli werd die maatregel weer opgeheven. De Malediven waren een van de eerste landen die dat deden. Sinds september moeten reizigers bij aankomst wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Volgens cijfers van Worldometers tellen de Malediven 26.348 coronabesmettingen en stierven er zeventig mensen aan Covid-19.

