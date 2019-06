Ook Nederlandse reiziger trekt naar Tsjernobyl door HBO-serie

De radioactiviteit - door het ergste nucleaire ongeval in de geschiedenis - veranderde de nabijgelegen plaats Pripyat in een spookstad. Inwoners moesten zich 36 uur nadat de reactor in vlammen opging, toen ook de Sovjetautoriteiten eindelijk van de noodzaak waren doordrongen, uit de voeten maken. Terwijl een radioactieve rookwolk over de stad trok, verlieten ze huis en haard. Wat achterbleef was een post-apocalyptische woestenij, waar de natuur ondanks de resterende straling de verlaten gebouwen overwoekert.



De geëxplodeerde reactor zelf werd afgedekt met beton, om verdere effecten van de straling binnen de perken te houden. Die in allerijl opgetrokken afdekking, of sarcofaag, werd tussen 2007 en 2016 vervangen voor een 190 meter breed en 200 meter lang omhulsel, de zogenaamde New Safe Confinement. Het ruim 2 miljard euro kostende project moet de straling, merendeels afkomstig van het radioactieve isotoop cesium-137, voor de komende honderd jaar tegenhouden. En maakt op termijn sloop van de omliggende gebouwen mogelijk.