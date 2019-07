Op vakantie in Turkije? Bezoek de buurtbazaar en je tafel staat vol Turkse tapas

Het is nog geen 7 uur wanneer Ali Gündüz (60) de rolluiken van zijn delicatessenwinkel Arzum Sharküteri naar boven duwt. Zoals elke dag. Al meer dan veertig jaar. Vanochtend is hij niet de eerste winkelier die in de traditionele buurtbazaar van Kadiköy de deuren opent. De groente- en visboeren in de buurt zijn al druk bezig de verse aanvoer uit te pakken en buiten uit te stallen.



Daar beginnen Ali en zijn medewerkers ook mee. Ze brengen olijven in alle soorten, maten en kleuren naar buiten. Net als kippen- en kwarteleieren, koude voorgerechten en andere producten. Alle winkeliers zetten een deel van hun waren buiten om klanten te trekken. Dat geeft de buurtbazaar in dit voetgangersgebied die extra gezellige Turkse sfeer.