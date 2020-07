Op vakantie? Mondkapje op en afstand houden

Wel of niet naar het buitenland? De zomervakantie is in het zuiden en noorden van ons land begonnen en veel mensen zijn dit weekend al vertrokken of gaan binnenkort. Maar wat zijn de coronaregels in Europese landen?

In zestien Europese landen kun je op vakantie. Er zijn beperkingen, maar die zijn er in Nederland ook. In Ierland en Noorwegen zijn nog geen toeristen welkom. Griekenland, Portugal en Zweden zijn beperkt toegankelijk voor Nederlandse toeristen.

Als je met de auto op vakantie gaat mag je als gezin overal reizen. Met vreemden in een auto mag niet of met mondkapjes op. Dat is in elk land verschillend. Het komt er in het kort op neer dat je zeker mondkapjes moet meenemen op reis en dat je afstand moet houden waar dat mogelijk is. Eigenlijk gewoon je gezond verstand gebruiken en geen drukke plekken bezoeken. Zo veel mogelijk als gezin bij elkaar blijven en niet te veel met vreemden omgaan. Dat klinkt ongezellig, maar is wel zo veilig en het gemakkelijkst te onthouden.

België

Mondkapjes zijn in België voor iedereen boven de 12 jaar verplicht in winkels, winkelcentra en andere openbare gebouwen, zoals musea, gebedshuizen, bioscopen, bibliotheken, in het openbaar vervoer, luchthavens en overal waar afstand houden onmogelijk is. Handen geven mag niet. Als je met je gezin bij elkaar blijft zijn er geen problemen. Met vreemden erbij mag je met maximaal vijftien personen samenzijn.

Duitsland

In Duitsland mag je in de openbare ruimte samenkomen met een ander gezin of met maximaal 10 personen. Met deze mensen mag je dan ook samen in een auto reizen. Echter, alle deelstaten hebben hun eigen regels. Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer en winkels. Ook bij binnenkomst en verplaatsingen in restaurants. Fysiek contact zo veel mogelijk beperken.

Frankrijk

Iedereen boven de 11 jaar wordt in Frankrijk aangeraden altijd een mondkapje dragen. Het is verplicht in openbaar vervoer, vliegverkeer en bij zeetransport. In regio Parijs is openbaar vervoer tijdens de spits zelfs alleen toegankelijk voor werkenden in bezit van een werkgeversverklaring.



De afstand-regel is in Frankrijk een meter. Aanbevolen afstand voor fietsen en hardlopen is tien meter, voor snel wandelen vijf meter en voor andere sportactiviteiten vier vierkante meter per deelnemer.Wie zich niet aan de regels houdt kan een boete krijgen van 135 tot 3750 euro.

Italië

Een mondkapje wordt overal aangeraden en is verplicht in enkele regio’s (provincie Lombardije), in openbaar vervoer en gesloten ruimtes. Dit geldt voor iedereen die ouder is dan zes jaar of er moet een goede reden zijn dat je geen mondkapje kan dragen. De afstandsregel is een meter en bij sporten twee meter.

Bij overtredingen kun je een boete krijgen van 400 tot 5000 euro, bij herhaling 800 tot 8000 euro.

Spanje

De Spaanse stranden en toeristische gebieden zijn open, al kunnen lokale overheden wel beperkingen opleggen. Maar flaneren over de Ramblas zou probleemloos moeten kunnen. Ook naar een restaurant of café gaan is mogelijk, al is de capaciteit overal gehalveerd. ,,Buffetten zijn verboden: ontbijt, lunch en diner worden aan tafel geserveerd.”



Mondmaskers zijn vanaf zes jaar verplicht in het openbaar vervoer en op alle openbare plaatsen waar geen 1,5 meter afstand kan worden bewaard, zowel binnen als buiten.

Portugal

Portugal roept al wekenlang dat toeristen welkom zijn. De landsgrens met Spanje is inmiddels open. Aangezien de coronabesmettingen zich op verschillende manieren verspreiden in de regio’s, heeft de Portugese regering besloten om, sinds 24 juni, versterkte maatregelen te nemen voor Groot-Lissabon. Toegang tot de Portugese stranden kan verboden worden als de regels niet worden nageleefd. In winkels, in het openbaar vervoer en op plekken met veel mensen zijn mondmaskers verplicht. Er geldt een social distancing van twee meter. Tickets voor musea worden enkel online verkocht. Reizigers voor de Azoren en Madeira moeten een negatieve coronatest (niet ouder dan 76 uur) laten zien, of eerst in quarantaine gaan.

Griekenland

Nederlanders zijn als toerist meer dan welkom in Griekenland. Bezoekers moeten wel 48 uur voor hun aankomst in het land een online formulier invullen. Passagiers worden bij aankomst ook aan willekeurige tests onderworpen. Na de test mogen de bezoekers hun reis vervolgen. In geval van een positieve test wordt met hen contact opgenomen en worden ze aan een 14-daagse quarantaine onderworpen. Dat dit op kosten van de Griekse staat is, is wellicht een magere troost.



Het dragen van een masker is verplicht in het openbaar vervoer en in persoonsgebonden diensten. Deze maatregel wordt ook sterk aanbevolen in gesloten ruimtes en waar de fysieke afstand niet in acht kan worden genomen. Het respecteren van de fysieke afstandsmaatregelen is nog steeds van kracht.

Oostenrijk

Van toeristische beperkingen is geen sprake in Oostenrijk. Hou er wel rekening mee dat een mondmasker niet alleen in het openbaar vervoer verplicht is, maar bijvoorbeeld ook in een kabelbaan en op een touringcar. Op openbare plaatsen moeten mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren altijd en overal minstens één meter afstand houden. Sinds het begin van de crisis nam de Oostenrijkse overheid zeer strikte maatregelen. Bij een nieuwe uitbraak kunnen die ieder moment opnieuw ingevoerd worden, zo wordt gewaarschuwd.

Zwitserland

Alle toeristische gebieden, musea en bezienswaardigheden zijn open. Zwitserland is één van de weinige Europese landen waar het mondmasker nergens een verplichting is, enkel een aanbeveling. Een fysieke afstand van minimaal twee meter is dan weer wel overal vereist.

