Op vakantie naar Syrië? Riks reisbureau biedt het ondanks oorlog weer aan: ‘Leven gaat gewoon door’

Hotels doen weer goede zaken, maar durven vlag (nog niet) helemaal uit te hangen

Den Haag is weer erg in trek bij de toerist, merken hoteleigenaren in de stad. De bezetting was in juli, ondanks de hogere kamerprijzen en meer hotels, aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Toch blijven er ook zorgen, vooral over mogelijke restricties in het najaar.

3 augustus