Peddelen langs de kliffen en vermakelijke kneuterigheid in Portugal

Dit gezin viert vakantie op camping om de hoek: ‘Je moet er niet aan denken om nu op Schiphol te staan’

Ellenlange rijen en maar hopen dat de bagage aankomt. Wie heeft er tegenwoordig nog zin in een vliegvakantie? In ieder geval niet de campinggasten die nu neerstrijken in de regio. Bijvoorbeeld op De Klepperstee in Ouddorp. ,,Je moet er toch niet aan denken om daar tussen te staan op Schiphol!’’ De campingbaas ziet de trend met tevredenheid aan.

12 juli