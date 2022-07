Plekken van modder, misère en moord: oorlog als vakantiebestemming

Den Haag herontdekt eigen grachten: ‘Fantas­tisch om de stad vanaf het water te zien’

Bij grachten denken veel Nederlanders en toeristen vooral aan steden als Amsterdam, Leiden en Utrecht. Dat er in Den Haag ook prachtige grachten zijn, is wat minder bekend bij het grote publiek. De grachteneconomie in de hofstad bloeit echter als nooit tevoren. Er varen steeds meer rondvaartbootjes en je kan nu ook kano’s huren of suppen. En de horeca pikt ook een graantje mee.

