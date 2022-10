Privéjet kan echt niet meer, vindt Greenpeace: uitstoot tot wel zeven keer zo hoog

Campers & Caravans Camper van het Jaar is Bürstner Lyseo Gallery, Adria Altea gekozen tot Caravan van het Jaar

De Bürstner Lyseo Gallery TD 649 G is gekozen tot Camper van het Jaar 2023. Het bijzondere aan deze halfintegraal camper is zijn oppompbare alkoof. Als je ermee rijdt heeft hij gewoon een ‘plat dak’, wat scheelt in de luchtweerstand en dus het brandstofverbruik. Maar eenmaal op de plaats van bestemming ontstaat er op het dak een heuse slaapkamer, die je via een vaste trap bereikt.

