Reis in de voetsporen van Mandela kriskras door Zuid-Afrika

Voer een willekeurige plaats in Zuid-Afrika in en de app Madibas Journey - Madiba was een bijnaam voor Nelson Mandela - vindt een locatie in de buurt die iets met hem te maken heeft. Een museum, Mandela’s eerste advocatenkantoor, de boerderij waar hij onderdook en een gevangenis waar hij heeft vastgezeten.



Allemaal interessant? Nee, een gerechtsgebouw in township Soweto, waar de zwarte bevolking woonde, is niet meer dan een gebouw. Maar fietsend door dat deel van Johannesburg met de Mandela-route in je achterhoofd, kom je op plaatsen die je anders zou overslaan. En wie op de locatie staat waar Mandela de vrijheid tegemoetliep, voelt de impact op de geschiedenis. Elke plaats is een puzzelstuk uit zijn leven, de jongen van het Xhosa-volk die president werd. We bezochten vijf locaties.