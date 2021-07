Reisbranche blij: ‘We kunnen weer reizen gaan aanbieden’

VIDEO Duizenden klanten De Vakantie­dis­coun­ter kunnen fluiten naar hun geld: 'Echt schandalig’

20 juli De Vakantiediscounter heeft zich de woede op de hals gehaald van enkele duizenden reizigers. Het reisplatform blijft reizen naar de Canarische Eilanden en de Balearen uitvoeren, ondanks het advies van Buitenlandse Zaken om alleen te gaan als de reis noodzakelijk is. Wie wil annuleren, is zijn geld kwijt. Omboeken zit er niet in.