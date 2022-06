Reisellende Schiphol lijkt mee te vallen: veel vakanties kunnen ‘gewoon’ doorgaan

met Video Wanneer weet ik of mijn vakantie­vlucht doorgaat? En vier andere vragen en antwoorden

Vakantiereizigers die deze zomer vanaf Schiphol vliegen wachten met spanning op bericht van hun luchtvaartmaatschappij of hun vlucht wel doorgaat. Vandaag horen de maatschappijen van de zogeheten slotcoördinator hoeveel passagiers ze maximaal per dag mogen gaan vervoeren. Is er dan meteen duidelijkheid? Vijf vragen en antwoorden.

20 juni