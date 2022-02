Reissector is ‘des duivels’: ‘Geen reden om reisadviezen niet te versoepelen’

TOM WANDELT DE WERELD ROND Tom moet zijn wereldwan­del­tocht even onderbre­ken en viert kerst in Nederland: ‘Mijn geest dwaalt nog door de woestijn’

Sliedrechter Tom Boerman (34) wil de komende vijf jaar doen wat niemand anders ooit gedaan heeft: alle continenten te voet oversteken. Op 8 mei vertrok hij. Vandaag in deel 6: van Antalya in Turkije naar Petra (Jordanië). En voor de kerst even naar huis in Hardinxveld-Giessendam.

25 december