Reiswinkel Prijsvrij moet ton betalen aan onlinemarketingbedrijf

De ruzie over de betalingen is al anderhalf jaar gaande en draait om commissies die Prijsvrij moet aftikken aan Tradetracker. Het onlinemarketingbedrijf uit Almere werd vanaf 2014 ingehuurd om online klanten voor Prijsvrij te werven via zogenaamde affiliate partners. Deze partners plaatsten software op hun site om bezoekers van hun website door te verwijzen naar Prijsvrij.



Maar na de corona-uitbraak in maart weigerde Prijsvrij de commissies te betalen omdat de reizen waren geannuleerd. Onterecht, stelt de rechtbank.

De rechtbank Oost-Brabant sommeert Prijsvrij tien openstaande facturen te betalen met een totaalbedrag van 104.000 euro. De rechtbank gaat niet mee in de lezing van Prijsvrij dat corona een ‘onvoorziene omstandigheid’ is die rechtvaardigt dat de commissie niet hoeft te worden afgerekend. De rechtbank stelt dat ‘het risico van annuleringen’ bij Prijsvrij ligt.



Ingmar Bruinsma, directeur van Travelclown Group, was één van de gedupeerden en is blij met de uitspraak. ,,Dit is gerechtigheid. Ik was er helemaal niet happy mee hoe Prijsvrij dit aanpakte. Klassiek machtsvertoon van een grote speler’’, zegt Bruinsma.

Businessmodel

Prijsvrij is in meerdere procedures betrokken geraakt. Directeur Marc van Deursen wordt in de branche gevreesd om zijn neiging zakelijke disputen in de rechtbank uit te vechten. ,,Voor Marc is procederen een businessmodel’’, zegt een van de ondernemers. ,,Ik heb een behoorlijk binnenpretje als ik dit vonnis lees’’, zegt deze. Van Deursen heeft niet gereageerd op de uitspraak.