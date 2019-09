Saoedi-Arabië gaat toeristen toelaten

Te veel toeristen? ‘Ja, in centrum van Amsterdam, maar daarbuiten volop kansen’

24 september Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie in Nederland. Bijna 70 procent van de horeca-ondernemers geeft aan dat toerisme belangrijk is voor hun zaak en ruim de helft geeft aan dat er nog ruimte is voor verdere groei van het toerisme. Draagvlak en samenwerking is daarbij van groot belang. Dat blijkt uit onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).