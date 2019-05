Spectaculaire vliegvelden: via een regenwoud naar je vliegtuig lopen

Amsterdam slaat toeristen zwaarder aan

15 mei Bezoekers gaan volgend jaar meer betalen voor hun verblijf in Amsterdam. Naast de toeristenbelasting van 7 procent komt een vast bedrag van 3 euro per hotelnacht en 1 euro per campingnacht. Dat brengt de stad 105 miljoen euro extra aan toerisme-inkomsten, maar slechts een kwart van dat geld gaat naar toerismemaatregelen. Daarmee belazert de gemeente de bewoners en horeca, vindt de afdeling Amsterdam van Koninklijke Horeca Nederland.