Supergoedkoop treinen door Duitsland deze zomer

De pas is geldig in de maanden juni, juli en augustus en geldt voor de tweede klasse van alle lokale en regionale treinen, trams, metro’s en bussen in heel Duitsland. Het plan is onderdeel van een pakket maatregelen van de overheid om Duitse huishoudens te helpen met de sterk gestegen brandstofprijzen.



Berlijn hoopt dat mensen daardoor meer het openbaar vervoer zullen nemen in plaats van de auto om zo het brandstofverbruik te verminderen. Ook de mensen die nu al met het Duitse ov reizen en een abonnement hebben, profiteren. De prijs van hun abonnement wordt in de zomer ook verlaagd naar 9 euro per maand.

De voorverkoop van de maandpassen start maandag. De passen zijn geldig voor het regionale openbaar vervoer en iedereen - ook toeristen - kunnen ze aanschaffen. Kinderen onder de 6 jaar blijven gratis kunnen reizen.

Het toegangsbewijs is niet geldig voor hogesnelheidstreinen (ICE’s), intercity’s en langeafstandsbusreizen, daarvoor blijven de normale toegangsbewijzen -en prijzen gelden. Het betekent, dat als je over langere afstanden goedkoop wilt reizen in ons buurland je meer tijd kwijt bent. De treinen rijden iets langzamer en je moet vaker overstappen.

Zorgen over drukte

Overigens is niet iedereen direct enthousiast over de maatregelen. Personeel van de Deutsche Bahn liet eerder al weten bezorgd te zijn over grote drukte in treinen en stations door de invoering van de goedkope pas. Vooral op toeristische locaties kan het zeer druk worden, denken werknemers van het Duitse spoorbedrijf. Ze willen dan ook dat er extra mensen ingezet worden om alles in goede banen te leiden en chaos te voorkomen.

