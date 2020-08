Toerist mijdt de grote steden: dit is de situatie in Parijs, Barcelona, Berlijn en Rome

Isabelle Legros loopt de trap op van haar hotel in Parijs. ,,Je merkt het al, hè? Er is geen klant te zien.’’ In de gangen naar de hotelkamers, in de lobby op de begane grond: het is uitgestorven. Hôtel Plaza Élysées ligt op steenworp afstand van de doorgaans drukke Avenue des Champs-Élysées. En het is vijf minuten lopen naar de grote en beroemde warenhuizen, zoals Galeries Lafayette. Een betere ligging kan een hotel in Parijs zich nauwelijks wensen. ,,Maar de afgelopen nacht waren maar vijf van onze 41 kamers bezet. Morgen hoop ik op zes.’’ Legros is al 22 jaar de eigenaresse van het hotel. ,,Ik heb al heel wat economische crises meegemaakt. Maar zoiets als dit heb ik nog niet eerder gezien.’’