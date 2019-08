Toeristisch Praag is ‘vrijgezelle’ vandalen zat en neemt maatregelen

In Praag betaal je voor een halve liter bier 1,50 euro. Dat schrijven we voor de zekerheid nog een keer op: in het centrum van Praag betaal je voor een halve liter bier 1,50 euro. Oké, niet óveral in het centrum, maar het is ons toch op een paar plekken gelukt. Kom daar maar eens om hartje Amsterdam. Daar prijzen ze een pint van vijf euro aan als een mega happy hour-deal.