Topman Easyjet: ‘Sommige overheden trekken hun maatschappijen al jaren voor’

,,Ik maak me zorgen over de eenzijdige steun die overheden nu aan luchtvaartmaatschappijen geven. Vooral aan bedrijven die de afgelopen jaren hebben aangetoond dat hun activiteiten niet meer van deze tijd zijn.” Aan het woord is Johan Lundgren, sinds eind 2017 topman van luchtvaartmaatschappij Easyjet. De steun vertroebelt volgens hem de toch al verstoorde concurrentieverhoudingen in de luchtvaart. ,,De omvang van sommige steunpakketten is enorm. Dat geld wordt niet alleen gebruikt om te overleven, maar ook om marktaandeel te beschermen en voor investeringen die niemand in deze periode zou doen. Dat gaat ten koste van maatschappijen die geen overheidssteun krijgen. Het is een risico voor ons.”