Vakantie in Europa? De verschillen in beleid zijn enorm

Het woord ‘samen’, of variaties daarvan, is vanaf het begin van de corona-crisis misschien al wel duizend keer gebruikt. Vooral door Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Zij heeft steeds maar weer benadrukt dat het van het grootste belang is dat de 27 lidstaten van de Europese Unie samen optrekken in de strijd tegen het virus en de gevolgen daarvan. Grenzen dicht? Dat snappen we, maar spreek het af met je buurlanden. Grenzen weer open? Ja, als het weer veilig is, want vrij verkeer van personen en goederen is de hoeksteen van de Europese interne markt. Toerisme weer opstarten? Graag, want ‘Europa heeft rust nodig’, zoals de titel luidt van de toerisme-strategie die de Commissie drie weken geleden presenteerde. Maar: doe het samen, als dat kan.