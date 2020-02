Vakantie is leuker boven de 1000 meter: stille wegen en relaxte sfeer

‘We moeten voorkomen dat inwoners van de Veluwe het toerisme zat worden’

11 februari EDE - De Veluwe staat weer op één. In 2019 was de regio opnieuw de populairste vakantiebestemming onder Nederlanders. VisitVeluwe, dat vorige maand haar 5-jarig jubileum vierde, had zich geen beter verjaardagscadeau kunnen wensen. Directeur Herre Dijkema (45) richt zijn blik intussen alweer op de toekomst, maar staart zich daarbij niet blind op groei. ,,We moeten voorkomen dat Veluwenaren het toerisme zat worden.’’