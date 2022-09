Vakanties met bizarre wending: ‘Ik check nu iedere hotelkamer uitgebreid op lenzen’

met video Belangrij­ke snelweg van en naar Spanje dicht wegens bosbrand

Wegens een grote bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk hebben de autoriteiten uit voorzorg een stuk van een belangrijke autosnelweg in de buurt afgesloten. Het gaat om de A63 die van Bordeaux naar de Spaanse grens bij Hendaye loopt. Het is een van de twee autosnelwegen die Frankrijk en Spanje verbinden. De andere is aan de oostelijke kant van de Pyreneeën.

11 augustus