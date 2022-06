Van visitekaartje tot schandvlek: hoe kon Schiphol ooit zover afglijden?

Een manifestatie op Schiphol. Tweehonderdvijftig medewerkers van de luchthaven verzamelen zich op Schiphol Plaza. Het zijn leden van vakbond FNV, beveiligers en bagageafhandelaars vooral. Ze willen in gesprek met de directie, en maken dat luidkeels duidelijk. Want ze zien dat hun arbeidsvoorwaarden en omstandigheden ‘alleen maar slechter worden’. ,,Er is een moordende concurrentie gaande en die gaat ten koste van ons. De race naar de bodem moet stoppen.”