Veel animo voor proefreis Gran Canaria: al 60.000 inschrijvingen

De reisorganisaties hadden al rekening gehouden met een stormloop op de plekken. ,,Het loopt storm en overtreft zelfs onze verwachtingen. We hadden er gelukkig al rekening mee gehouden qua bereikbaarheid van de website en het inschrijfformulier. Nederland heeft overduidelijk zin in een zonvakantie”, aldus een woordvoerster van TUI Nederland.

Volgens haar gaat het om 30.000 aanmeldingen van gemiddeld twee mensen per inschrijving. De helft van die 60.000 meldde zich bij TUI en de andere helft bij Corendon, die aantallen ontliepen elkaar niet veel. Overigens is niet gezegd dat het bij de aanmelding ook om 60.000 verschillende personen gaat. Het is mogelijk zowel bij Corendon als TUI aan te melden voor de reis. De inschrijving wordt woensdagavond gesloten. Daarna worden deelnemers geselecteerd op basis van onder meer leeftijd en geslacht.

,,We verwachten dat de aanmeldingen deze eerste dag het hardst zijn gelopen en het tempo morgen beduidend lager zal liggen. De volgorde van binnenkomst zegt overigens niets over de selectie. Uiteindelijk hebben beide reisorganisaties maar ieder 90 plaatsen beschikbaar. De behoefte aan een redelijk normale vakantie is groot, de reizigers moeten zich wel aan de lokale coronamaatregelen van Gran Canaria houden, maar kunnen verder gaan en staan waar ze willen”, zegt TUI.

Testprotocol

De vakantiepilots zijn bedoeld om te kijken of een testprotocol het mogelijk maakt om ondanks de coronapandemie te reizen. Over de proefvakantie naar Rhodos is reisorganisatie Sunweb bijzonder positief. ,,De vakantie laat zien dat de veiligheidsprotocollen goed werken", zegt woordvoerster Martine Langerak van Sunweb. ,,Dit geeft aan wat de kracht is van georganiseerde reizen. We zijn in staat om direct te reageren en te handelen. De deelnemers te contacten en de veiligheidsprotocollen te activeren indien nodig.”

Vorige week testten vier Rhodos-vakantiegangers positief, waarna zij en hun kamergenoten in quarantaine moesten. Bij een nieuwe test bleek toch niemand corona onder de leden te hebben. De 188 deelnemers aan de reis moesten overigens voor vertrek ook al een negatieve test overleggen. Een persoon die mee zou gaan, bleek toen besmet.

Vanochtend legden alle deelnemers een negatieve coronatest af en mochten ze dus aan boord stappen van het vliegtuig. Na terugkeer vanmiddag moeten de Rhodos-vakantiegangers nog wel vijf dagen in quarantaine verblijven, waarna zij een nieuwe sneltest kunnen laten doen. Is die negatief, dan mogen ze het normale leven hervatten. Willen ze geen sneltest dan kunnen ze kiezen voor tien dagen quarantaine. Er zal overigens niet worden gecontroleerd of de groep zich aan die quarantaineregels houdt.

Animo

De animo voor de Rhodos-reis was groot: er kwamen in korte tijd 25.000 aanmeldingen binnen. De belangstelling voor de tweede proefvakantie naar Gran Canara, die op 1 mei vertrekt, blijkt nog groter. In amper twee uur tijd zijn al 45.000 inschrijvingen binnen.

Alleen bij Corendon kwamen al bijna 25.000 aanmeldingen binnen, bij TUI ligt dat op ruim 20.000. Bij beide reisbedrijven blijven ondertussen de aanmeldingen binnenstromen, zo laten ze weten. Mensen kunnen zich zowel bij Corendon als TUI aanmelden voor de reis dus het kan zijn dat sommige mensen zich twee keer hebben ingeschreven.

Voor de reis naar Gran Canaria is overigens slechts plek voor 180 mensen, zowel Corendon als TUI kunnen 90 reizigers meenemen. De twee touroperators maken uit het grote aantal aanmeldingen een selectie van mensen die normaal gesproken een vakantie zouden boeken. De deelnemers krijgen straks aanzienlijk meer vrijheden dan de Rhodos-vakantiegangers. Die laatste groep mocht het resort een week niet af. Net als bij de eerste testreis worden reizigers voor vertrek en voor de thuisreis getest. Tijdens de vakantie moeten ze enkele keren een vragenlijst invullen.

Volledig scherm Riu Gran Canaria © Corendon

Volledig scherm Deelnemers aan de Rhodos-proefvakantie bij vertrek op Schiphol. © Joris van Gennip

