Verslaafd aan vliegen: ‘Vakantie in eigen land is in hoofden van velen iets armoedigs’

Reisbran­che 'zwaar gedupeerd' door nieuwe beperkin­gen Schiphol: ‘Consequen­tie is dramatisch’

De brancheorganisatie voor reisorganisaties ANVR is niet te spreken over de nieuwe capaciteitsbeperkingen die Schiphol heeft aangekondigd. ,,Er is geen enkele zicht op verbetering en de consequentie is dramatisch”, zo laat directeur Frank Oostdam weten.

30 september