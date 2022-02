Versoepelingen rond corona wakkeren de reislust aan: ‘Gaan met die banaan!’

Winterspor­ten in buitenland lastig en duur? Complete skivakan­tie kan straks ook gewoon in eigen land

Wintersporten in het buitenland valt door scherpe coronaregels voor velen in het water. Maar op wintersportvakantie kun je straks ook in eigen land, gewoon in Zoetermeer. Jubilerend SnowWorld wil een écht winterresort zijn met hotel en binnen- en buitenactiviteiten als boogschieten, klimmen en ziplinen.

2 januari