Vijf vragen over het inwisselen van je vakantievoucher

Myra (64) liep 3000 kilometer door de bergen, in haar eentje: ‘Angst mag niet overheer­sen’

13 maart Myra de Rooy (64) heeft vrienden verloren bij het klimmen. Maar zelf is ze nooit bang. Ook niet toen ze duizenden kilometers in haar eentje door de Noorse wildernis aflegde. ,,Ik ben hooguit weleens angstig voor anderen. Als het misgaat, dan is het mijn tijd. Kan ik zeggen dat ik geweldige dingen heb gezien.’’