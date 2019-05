Vouwwagen heeft saai imago afgestoft: zes vragen over een uitklapvakantie

De vouwwagen heeft zijn saaie imago afgestoft. Warme zomers en innovaties maakten de weg vrij voor een comeback. Hefdakken, tenttrailers, modellen waar geen haring of scheerlijn aan te pas komt en zelfs opblaasbare vouwwagens zorgden in 2018 voor een verkoopstijging van dik 20 procent. De klassieke Alpenkreuzer wordt inmiddels vergezeld door merken als Cabanon, Trigano en het Nederlandse Holtkamper. Je kunt ze kopen, huren en inmiddels via deelplatformen onderling uitwisselen.