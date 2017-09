Vroegboekers moeten rekening houden met Europese bosbranden

Ga gauw naar IJsland, voor de Vatnajökull verder slinkt

8 september De naam van het land doet al vermoeden waarmee de bodem is bedekt. Maar de gletsjers slinken in rap tempo. 'In twintig jaar is de Vatnajökull met maar liefst 600 vierkante kilometer geslonken.' Ga dus nu, want een bezoek aan de gletsjer is een belevenis.