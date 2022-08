Vrouw (46) overlijdt tijdens vlucht: kinderen moeten acht uur lang naast dode moeder zitten

Vol verwachting begonnen Helen Rhodes (46) en haar familie aan een nieuw avontuur: na 15 jaar in Hongkong te hebben gewoond, wilden ze terug naar Groot-Brittannië. Maar de vliegreis eindigde in een onvoorstelbare tragedie voor het Britse gezin. De vrouw overleed tijdens haar slaap in het bijzijn van haar twee kinderen en echtgenoot.

Het drama heeft zich op 5 augustus afgespeeld. Helen Rhodes viel tijdens de vlucht in slaap en werd niet meer wakker. De vrouw stopte met ademen. Reanimatiepogingen waren tevergeefs, waardoor haar kinderen en man naast hun overleden moeder en echtgenote moesten blijven zitten.

,,De resterende acht uur van de vlucht lag Helen levenloos in haar stoel. Hoewel dit extreem traumatiserend was voor de familie, namen ze de tijd om afscheid te nemen”, schrijft Jayne Jeje, een vriendin van Helen, op een GoFundMe-pagina om geld in te zamelen voor het getroffen gezin. ,,Dit verlies is onvoorstelbaar. Helen was een toegewijde echtgenote en moeder. Zij was de lijm die haar familie bij elkaar hield.”

Tussenstop

Na de tragedie landde het toestel van Cathay Pacific in Frankfurt voor een geplande tussenstop. Nog dramatischer voor het gezin: het lichaam van Helen moest in Frankfurt blijven. Echtgenoot Simon en de kinderen, Nathan en Emma, vlogen door naar Groot-Brittannië. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Of er een autopsie zal plaatsvinden, moet nog worden beslist. Tot die tijd blijft Helens lichaam in Duitsland.

Helen zou voor het eerst haar familie in het Verenigd Koninkrijk terugzien sinds het begin van de coronapandemie. ,,Helaas heeft ze ze nooit meer gezien”, schrijft Jeje. Met de opbrengst van de inzamelactie wil Jeje de familie helpen om onder meer de begrafeniskosten te betalen. ,,Helen was uniek. Ze was verloskundige en stond altijd klaar om mensen te helpen of goed advies te geven. Ze hield van lange gesprekken en maakte snel nieuwe vrienden.”

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van het drama. ,,We steunen de familie van een Britse vrouw die stierf op een vlucht naar Frankfurt en hebben contact met de lokale autoriteiten.”

De familie van Helen Rhodes wacht nu in het VK op de repatriëring van haar lichaam, en zal dan een nieuw leven moeten beginnen zonder haar.