VS verbieden vluchten naar alle Cubaanse luchthavens behalve Havana

De Amerikaanse regering heeft bekendgemaakt dat vanaf 10 december alle vluchten vanuit de VS naar bestemmingen in Cuba worden verboden, met uitzondering van Havana. De regering van president Donald Trump wil zo de inkomstenstroom aan dollars op het communistische eiland beteugelen en daarmee de druk opvoeren op het Cubaanse bewind.

Met de nieuwe maatregel worden vluchten naar negen van de tien internationale luchthavens in Cuba afgeschaft. Het betreft zo’n acht vluchten per dag.

Het Amerikaanse ministerie van Transport laat in een mededeling weten dat de beslissing is genomen op verzoek van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Hij wil Cuba economisch treffen omwille van de aanhoudende steun aan het regime van Nicolás Maduro in Venezuela.



De Amerikaanse lowcostmaatschappij JetBlue Airways vliegt behalve naar Havana nog op drie andere bestemmingen in Cuba. Het bedrijf zegt dat het zijn ,,volledige medewerking verleent’’ aan de nieuwe regels. ,,We werken samen met onze verschillende partners bij de overheid en onze commerciële partners om de volledige impact van deze verandering voor onze klanten en diensten in kaart te brengen’’, deelt een woordvoerder mee.

Ook American Airlines, dat behalve Havana nog vijf andere bestemmingen in Cuba heeft, zal ,,het beleid en de procedures aangaande reizen naar Cuba aanpassen waar nodig’’.

De beslissing heeft geen impact op chartervluchten. Er zijn geen buitenlandse vliegmaatschappijen die rechtstreekse vluchten aanbieden tussen de VS en Cuba.

Luchtverkeer tussen Cuba en de VS werd pas in 2016 weer mogelijk gemaakt onder president Barack Obama, die in 2015 opnieuw toenadering tot het land zocht. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen lagen toen al stil sinds 1961.

Trumps beslissing om Cuba harder te straffen voor hun steun aan Maduro valt echter in goede aarde bij de Cubaanse Amerikanen in het zuiden van Florida, die een belangrijke groep kiezers vormen voor zijn herverkiezingscampagne in 2020.

Ook cruises al in de ban