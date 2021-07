Waar elders vind je een stadspark van bijna tien hectare groot waar van alles te doen is?

Een park, da’s toch gewoon veel gras met bomen, bankjes en met wat mazzel een koffie­tentje? Kan, dachten ze in Tilburg. Maar het kan ook beter. Véél beter. Welkom in het grootste burgerinitiatief van de Benelux.



Het is de lelijkste stad van Brabant. Het regent er áltijd en er is weinig te beleven. Tilburg? Wat moet je dáár in vredesnaam?