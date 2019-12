Waarom je wel (of niet) zou moeten skiën in Winterberg

JAWOHL

Lekker dichtbij

Een skigebied in de Alpen is vanaf Utrecht al gauw acht tot negen uur rijden. In Winterberg ben je binnen drieënhalf uur. Nu is een kortere reistijd altijd fijn - zeker met kinderen op de achterbank - en al helemaal als je een lang weekend gaat. Bij de rit naar Sauerland moet je een beetje geluk hebben met het verkeer, je gaat dwars door het Ruhrgebied. Afgelopen maand werd wel een van de belangrijkste knelpunten verholpen door de opening van 5,6 kilometer nieuwe snelweg. Mede door de aanleg van een 115 meter hoog viaduct heeft de bouw ruim tien jaar geduurd, maar daarmee is een einde gemaakt aan de opstoppingen die tijdens drukke weekenden al op de snelweg begonnen. De treinverbinding als milieuvriendelijk alternatief is niet handig voor een korte vakantie, je moet twee keer overstappen en de reistijd loopt dan al snel op tot bijna zes uur. Winterberg en de andere skigebieden van Sauerland zijn op korte afstand vanaf Nederland de enige serieuze optie voor een lang weekend écht skiën. In de Ardennen ligt zelden genoeg sneeuw en de Vogezen, Harz of Zwarte Woud zijn een stuk verder weg.