Waarom Kroatië ineens 'oranje' is: vijf vragen en antwoorden

Dagje uit? Let op: je reisverze­ke­ring dekt niets

21 juli Wie deze zomer z’n vakantiedagen vult met dagtripjes in eigen land in plaats van drie weken Spanje, moet net zo goed op z’n spullen letten. Of eigenlijk: beter nog. Want al heb je een continu-reisverzekering, je bent niet gedekt voor diefstel of verlies. Hoe zit dat?