Wat je écht moet meenemen uit de tien populaire vakantielanden

Ryanair wil goedkoop­ste zijn, dus zoekt het de randjes op

2 augustus Ryanair zit weer eens in de knel. Medewerkers klagen, staken en dreigen de vakantieplannen van miljoenen Europeanen in de war te schoppen. Met een verdeel-en-heersstrategie probeert Ryanair zijn medewerkers onder de duim te houden. Topman Michael O’Leary wil best een hork zijn, als zijn vliegmaatschappij maar de goedkoopste blijft.