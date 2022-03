Weer een klap voor reiswereld: ‘De zon schijnt, maar er hangt een donkere wolk voor’

Vandalen bekladden bekende klif op Sicilië met rood poeder

Op het Italiaanse eiland Sicilië hebben vandalen de bekende Scala dei Turchi-klif beklad met rood poeder. De klif, ook wel ‘de trap van de Turken’ genoemd, is een van de bekendste toeristische trekpleisters in de regio. De anonieme vandalen zouden de klif afgelopen vrijdag hebben besmeurd met ijzeroxide-poeder, dat rood van kleur is. Heel wat buurtbewoners kwamen de volgende dag samen om de klif schoon te maken.

