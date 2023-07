Welke verkeersregels zijn anders dan bij ons? Zijn er roamingkosten? Alle informatie voor 27 vakantielanden

Campingei­ge­na­ren in Ermelo woedend om hogere toeristen­be­las­ting: ‘Gemeente liegt en is niet te vertrouwen’

Eigenaren van vakantieparken in Ermelo zijn het zat om als ‘melkkoe’ te worden gebruikt door de gemeente. Ondanks eerder gedane beloftes dreigt de toeristenbelasting in één klap met tientallen procenten te worden verhoogd. Recreatieondernemers zijn woest: ,,Er is gewoon keihard tegen ons gelogen. Wat is het woord van de lokale politiek nog waard?’’