Xu (33) wandelt mét paard 20.000 kilometer naar China: ‘Mag hij even in uw tuin grazen?’

Na ongeluk kon Debora (50) alleen nog maar schilderen, met succes: nu leeft zij van haar kunst

Na een ongeluk in 1999 had Debora Makkus (50) zoveel pijn dat zij haar werk als grafisch vormgever niet meer kon doen. De uren zonder pijn besteedde ze aan schilderen. Jaren later is ze voltijd kunstenares met haar eigen atelier. Kan ze leven van de verkoop van haar schilderijen en wacht haar volgend jaar een solo-expositie in Japan.

7:02