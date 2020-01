Zes etappes: fietsen door de Spaanse sierra's

toerisme Ons land mag geen Holland meer heten: ‘Campagne slaat plank helemaal mis’

15 januari Internationaal heeft ons land zich altijd als ‘Holland’ gepromoot. Maar sinds 1 januari ligt het succesvolle Holland-logo met oranje tulp in de prullenmand: in het buitenland gaan we voortaan de boer op met ‘Netherlands’. Amerikaanse marketingdeskundigen uiten in The New York Times hun verbazing. ,,Een oplossing voor een niet-bestaand probleem.’’