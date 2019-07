Zorgen om de Zaanse Schans: reuzenklomp is toeristenmagneet

Er zijn fotogenieke molens, pittoreske huisjes en schilderachtige steigers, maar dé toeristenmagneet van de Zaanse Schans is de weerbestendige reuzenklomp bij de winkel van Kooijman Souvenirs & Clogs. Geen minuut gaat er in het minidorpje voorbij, of een Japans gezin, Spaans setje of Israëlische vriendinnenclan hijst zich in de houten kolos. Ja, tot in Fukuoka moeten er klompfoto’s bij de verjaardagsvisite rondgaan.