160 tijdelijke huizen voor ‘spoedzoekers’ op Merwede-terrein in Arnhem; kunstenaarskolonie mag blijven

Honderden toehoor­ders bij de laatste kerstnacht­mis van pastoor Henri in de Vallei: ‘Hard werken, maar ook heel mooi’

WAGENINGEN - Honderden mensen hebben zaterdagavond de kerstnachtmis bijgewoond in de Sint Johannes de Doperkerk in Wageningen. Bij de vorige twee edities was slechts een handvol mensen aanwezig als gevolg van de coronamaatregelen.

26 december