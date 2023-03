Aanval op schapen in Renkum is volgens minister ‘verschrikkelijk’, maar geen reden om in te grijpen

Met video Zeventien schapen doodgebe­ten bij Heelsum: ‘Dit is echt verschrik­ke­lijk’

HEELSUM/ HETEREN - Opnieuw zijn er schapen doodgebeten in de buurt van Heelsum. Twee weken geleden zijn vier schapen gedood in een weiland bij de Telefoonweg. Donderdag werden zeventien schapen slachtoffer nabij de Kabeljauw. Van een wolf, beweert eigenaar Serge van der Zweep. ,,Het is verschrikkelijk.”