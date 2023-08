Alleen nog elektrisch over Rijn en Lek

Dijanne leeft haar droom met paarden­school in het groen, maar hoelang nog? ‘Toekomst staat op het spel’

Toen Dijanne van Engelen (62) jong was, droomde zij van een leven in de bergen. Mét dieren. Nu ze in het groen van het Arnhemse kunstcollectief KW37 een eigen paardenschool heeft, vindt zij dat haar wens is uitgekomen. ,,Zonder bergen, maar die zoek ik regelmatig op!” Maar wat blijft er overeind van haar droom? KW37 moet wederom wijken voor woningbouw.